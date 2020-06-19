استجواب زوجين بشأن حريق نشب في مبنى بجنوب تايوان وأودى بحياة 46 شخصا

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أنه تم استجواب زوجين محليين، بشأن حريق اندلع في مدينة "كاوهسيونج" بجنوب تايوان، أسفر عن مقتل 46 شخصا.

كان الحريق اندلع أمس الخميس في مبنى من 13 طابقا، وأقيم قبل حوالي 40 عاما، في مدينة "كاوهسينج"، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 41 آخرين.

وقالت الشرطة إنه قبل وقت قصير من نشوب الحريق، كان الرجل والمرأة يحتسيان الخمر، ثم وقع بينهما شجار داخل غرفة بالطابق الأرضي للمبنى، حيث تم العثور على مبخرة وعلب محترقة بالكامل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية في تايوان.

وطالبت رئيسة تايوان، تساي إينج-وين اليوم الجمعة بإجراء تحقيق في الحادث لتحديد ملابساته في أقر وقت ممكن.

وفي بيان، قال المتحدث الرئاسي، كزافييه تشانج إن تساي أصدرت تعليمات للسلطات بمساعدة المصابين وأسر الضحايا بقدر المستطاع.

وطالبت الرئيسة أيضا بإجراء مراجعة شاملة للوائح المتعلقة بالمباني القديمة.

وكان المبنى، الذي يقع في منطقة يانتشنج في مدينة كاوهسيونج، يأوي عائلات محرومة اقتصاديا، وعددا من كبار السن الذين يعانون من صعوبات في التنقل، منذ بدأت المتاجر والمسارح وأماكن الترفيه في الطوابق السفلية تغلق أبوابها تدريجيا قبل حوالي عشرين عاما.

وقال عمدة كاوهسيونج، تشين تشي ماي، أثناء قيامه بزيارة الناجين من الحريق بأحد المستشفيات :"نشعر جميعا بحزن عميق بسبب حادث الحريق... لن اتهرب من المسؤولية التي يجب أن اتحملها".

كما ذهب تشين سرادق عزاء في إحدى البلديات لتقديم التعازي لعائلات الضحايا.

وقد أعلنت الرئيسة تساي وبعض المسؤولين، وبينهم العمدة تشين، بأنهم يعتزمون التبرع براتب شهر لصندوق الإغاثة في المدينة.