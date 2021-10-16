قال أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، إنّ الوزارة تنفذ خطة قوية وسريعة لإزالة التعديات على نهر النيل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هناك 51 ألفًا و500 مخالفة على نهر النيل لم تُزل حتى الآن، فضلًا عن 100 ألف على المجاري المائية.



وأشار إلى أنّ الوزارة لديها حصر كامل بكل تعدٍ، وأنّه يتم التعامل مع المخالفة في المهد، موضحًا أنّه خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي حتى أمس الخميس تمّت إزالة 4085 مخالفة على نهر النيل، أغلبها على فرعي رشيد ودمياط.



ولفت إلى أنّ بعض التعديات وقعت خلال فترة ما أسماها "الانفلات الأمني" في عام 2011، مؤكدًا أن هناك تعديات بالردم تعيق سير المجرى المائي سواء من أجل البناء أو زراعة قطعة أرض.



وأفاد بأنّ المخالف يُحال للنيابة العسكرية، كاشفًا عن إحالة نحو 7600 مخالف للنيابة العسكرية بسبب تعديات على نهر النيل.



وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس الخميس، إزالة 7185 حالة تعد على مجرى نهر النيل وفرعيه، والمجاري المائية، بمساحة تبلغ 1.6 مليون متر مربع.



وذكر عداد إزالات التعديات اليومي الذي تصدره وزارة الري أن إجمالي التعديات المستهدف إزالتها يبلغ حوالي 165 ألف حالة على مساحة تبلغ 19.4 مليون متر مربع، وأشار إلى أن إجمالي أعداد التعديات المتبقية يبلغ 158 ألف حالة تعد على مساحة تبلغ نحو 17.8 مليون متر مربع.