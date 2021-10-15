الآلاف يتظاهرون في جورجيا للمطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق

تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا مطالبين بإطلاق سراح الرئيس السابق المحتجز ميخائيل ساكاشفيلي.

وخرج المتظاهرون يوم الخميس في مسيرة وسط العاصمة تبليسي وهم يهتفون، "الحرية لميشا".

وقضى السياسي البالغ من العمر 53 عامًا الفترة الماضية في أوكرانيا، واعتقل في أوائل تشرين أول/أكتوبر الجاري بعد عودته إلى وطنه بعد سنوات في المنفى.

وكان ساكاشفيلي، الذي كان رئيسا للبلاد خلال الفترة من 2008 إلى 2013، مطلوبا في جورجيا بتهمة إساءة استخدام منصبه.

وبعد وقت قصير من اعتقاله، حصل حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض الذي ينتمي إليه ساكاشفيلي، على المرتبة الثانية في الانتخابات المحلية بعد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم.

وتصاعدت التوترات السياسية في جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي والتي أثارت احتجاجات حاشدة بعد أن اتهمت المعارضة حزب الحلم الجورجي الحاكم بالتلاعب في النتائج، وقاطع العديد من نواب المعارضة المجلس التشريعي.