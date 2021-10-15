وزير التعليم: نحتاج 28 ألف فصل لتعويض «الانفجار السكاني السنوي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدولة تحتاج 28 ألف فصل لتعويض ما أسماه الانفجار السكاني السنوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل وفقًا للميزانيات المتاحة لها، لكن كبر المشكلة (يقصد التكدسات) تجعل المواطنين لا يرون الجهود التي تُبذل.

وأشار إلى أنّ كلًا من الكثافات الطلابية وعجز المدرسين مرتبطان بنفس الأسباب، وتابع: "طالما أنّ هناك انفجارًا سكانيًّا فإنه يتم تحمل المنظومة أكبر من طاقتها، سواء الموازنة أو الجهاز الإداري للدولة".

وفيما أشاد الوزير باهتمام المواطنين بالتعليم واعتبره أمرًا طيبًا، إلا أنّه قال إن إدخال 800 ألف طفل إلى المنظومة التعليمية بشكل سنوي أمر ليس من السهل، باعتبار أنّ هذا الرقم بحجم دول كبيرة.

وأفاد بأنّ منظومة التعليم تعاني من الأساس من أزمة كثافات طلابية حتى قبل الزيادات السكانية وبلوغها الوضع الراهن، محذّرًا من أن المشكلة تتفاقم بدرجة كبيرة.

وذكر الوزير، أن هناك ضغطًا على الموازنة العامة من كل القطاعات، وأشار إلى الحاجة لبناء طرق ومستشفيات وسكة حديد والتعامل مع جائحة كورونا وتشغيل المصانع والمزارع ليكون هناك تصدير.

ونوه بأنّ قرار توزيع الموازنة على القطاعات قرارٌ دائمًا ما يكون صعبًا، وتقوم به الدولة عبر المجموعة الاقتصادية ولجنة لخطة والموازنة.