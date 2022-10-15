وزير المالية البريطاني الجديد: نحن في حاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة

قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، إنه قد يعكس تجاه الكثير من خطط خفض الضرائب التي وضعتها رئيسة وزراء البلاد ليز تراس؛ من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد أسابيع من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

واعترف هانت - خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثتها اليوم السبت- بالأخطاء الذي ارتكبها سلفه كواسي كوارتنج، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ "قرارات صعبة" في جميع المجالات؛ إذ أن بعض الضرائب سترتفع بينما قد يحتاج الإنفاق الحكومي إلى الانخفاض.

وأضاف هانت أن لديه ما وصفه بـ "قائمة نظيفة"، بعدما أقالت تراس كوارتنج وأعلنت تحولًا آخرا صغيرا في الموازنة، لافتًا إلى أن خفض سقف الضريبة وعدم تقدير إجراءات التكلفة بصفة مستقلة كانت "أخطاء تم تصحيحها"، وأنه يخطط لتنفيذ المزيد من التغييرات في الموازنة.

وأوضح هانت أن تلك التغيرات تتضمن زيادات في بعض الضرائب، فضلا عن انخفاضات محتملة في الانفاق العام، وأنه سيطلب من جميع الإدارات الحكومية إيجاد جهات توفير فعالة إضافية.

كما أنه رفض استبعاد إجراء خفض في الإنفاق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والتراجع عن تعهدات تراس المتعلقة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.