إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يرفض دعوات تهجير الشعب الفلسطيني

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أكد إتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي، رفضه المطلق لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني، أدان استمرار العدوان على أهالي غزة.

وكما أعرب إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور والإعلامي عمرو الليثي، في بيان رسمي له عن رفضه القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

وتابع: «ندين بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وجدد الاتحاد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.