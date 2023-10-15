وصول قافلة مساعدات مصرية ضخمة إلى العريش لإغاثة قطاع غزة

وصلت قافلة مساعدات مصرية تضم 106 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية اليوم الى مدينة العريش بشمال سيناء لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وحياة كريمة، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية، وأكثر من 50 ألف قطعة ملابس وحوالى 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية.

وتجري عملية تقديم المساعدة المصرية للقطاع لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وترقب فرع الهلال الأحمر فى شمال سيناء وصول المساعدات من خلال فرق المتطوعين بالتنسيق مع الجهات المختصة فى محافظة شمال سيناء.