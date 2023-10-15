قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن تغطية وسائل الإعلام الغربية والأمريكية للعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة؛ تفتقد إلى أدنى مقومات المعايير المهنية، مشيرا إلى انحياز وسائل الإعلام بشكل واضح للطرف الإسرائيلي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن التناول الإعلامي للموقف الراهن لم يقتصر وحسب على عرض المشهد من رؤية وزاوية واحدة (إسرائيل)؛ بل شهد ارتكاب مهنية تتمثل في: «بث قصص مفبركة بالكامل.. واستخدام صور أطفال فلسطين باعتبارهم إسرائيلين».

وتابع: «نحن أمام جريمة مهنية متكاملة تحاول التغطية ولفت الأنظار عن جريمة أكبر لمحو الحقيقة الأكبر المتمثلة في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة باستهداف المدنيين العزل»، مؤكدا أن التناول الإعلامي يعكس حالة عامة من التدليس العام؛ لمحاولة لفت الأنظار عن جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان التغطية الإعلامية الغربية للعدوان على غزة، قائلا: «وكأننا أمام إعلام حربي»، مشيرا إلى تجاوز الانحياز الكامل حدود التناول الإعلامي إلى السياسية بمحاولة بعض السياسيين الأمريكيين بالبيت الأبيض طمس الاتهامات عن الطرف الآخر وتناوله بأوصاف خارج السياق كـ «الكلاب- الحيوانات».

وأضاف أن محاولات تصدير الغرب الدفاع عن المدنيين؛ يعد تزويرا للحقائق يستهدف من خلفه لفت الأنظار عن الأحداث داخل غزة وتبرير جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جريمة كبرى (الاحتلال) منذ أكثر من 75 عاما.

وأشار إلى تدشين النقابة السبت؛ لجنة تستهدف رصد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأكاذيب وسائل الإعلام الغربي وأخرى إغاثية؛ لمساعدة أهالي القطاع، لافتا إلى إجراء النقابة المصرية تنسيقا مع نظيرتها بفلسطين؛ لإيصال احتياجات الصحفيين الفلسطينيين

ولفت إلى بلوغ أعداد الشهداء من الصحفيين 11 شهيدا، إضافة إلى أكثر 25 مصابا، مشيرا إلى استهداف جيش الاحتلال بشكل مباشر الصحافيين أثناء التغطية الإعلامية، مؤكدا أن قتل الصحفيون لن يقتل الحقيقة.