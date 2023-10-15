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صحة غزة: 2329 شهيدا و9042 جريحا في القطاع منذ يوم السبت الماضي

وكالات
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 8:39 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 8:39 ص

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 شهيدا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي.

أفاد بيان للبنتاغون بأن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل".

وقال أوستن في بيان وزارة الدفاع: "لقد وجهت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور) بالبدء في التحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. كجزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع نطاق هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل".

وتضم المجموعة الهجومية أيضا طراد صواريخ موجهة ومدمرات، وتسعة أسراب من الطائرات، وطاقما من هيئة الأركان.

وستنضم حاملة الطائرات "يو إس اس إيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.

وقال أوستن في البيان إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

 

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