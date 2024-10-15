هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية استعدادا للهجوم على إيران

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية استعدادا للهجوم على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسئولان أمريكيان قولهما إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنها حصلت على ضمانات من إسرائيل بعدم استهدافها للمواقع النووية أو النفطية في إيران بينما تستعد للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في وقت سابق من الشهر.

وتعتقد الإدارة كذلك أن إرسال بطارية دفاع جوي عالية الارتفاع إلى إسرائيل وحوالي 100 جندي لتشغيلها قد خفف بعض من مخاوف إسرائيل بشأن الانتقام الإيراني المحتمل والقضايا الأمنية العامة.

مع ذلك، نبه المسئولون الأمريكيون – الذين تحدثوا شريطة عدم كشف هويتهم – أن الضمانات ليست منيعة وأن الظروف يمكن أن تتغير، مشيرين إلى أن سجل إسرائيل في الوفاء بتأكيداتها في الماضي مختلط، وغالبا ما عكس السياسات الداخلية التي قلبت توقعات واشنطن.