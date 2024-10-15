ميقاتي: حصلنا على ضمانات أمريكية لخفض التصعيد الإسرائيلي في بيروت وضاحيتها الجنوبية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن «الحكومة اتخذت قرارًا بتقديم طلب إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، أن «الحكومة تريد وقفًا لإطلاق النار، وتطبيق القرار 1701، وانتخاب رئيس للجمهورية».

وأشار إلى أن «هناك محاولات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار؛ لم تصل بعد إلى مرحلة نهائية»، مؤكدًا أن «الجيش اللبناني قادر على تنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل».

وذكر أن «الحكومة حصلت على ضمانات أمريكية لخفض التصعيد الإسرائيلي في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية».

ولفت إلى أن «الحكومة تحاول إزالة كل الذرائع، كي لا تستهدف إسرائيل مطار بيروت، والموانئ والمعابر البرية».