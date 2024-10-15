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إعلام إيراني: ظهور قائد فيلق القدس في طهران

وكالات
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 10:13 ص

أفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية في إيران، اليوم الثلاثاء، بأن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، حضر مراسم استقبال جثمان اللواء عباس يلفوروشان، القيادي الكبير في الحرس، والذي اغتالته إسرائيل في بيروت، مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

ونشرت "تسنيم" فيديو لقاآني، قالت إنه من مراسم استقبال جثمان يلفوروشان، في مطار مهر أباد في العاصمة طهران، وذلك بعد أيام من التكهنات بشأن مصيره.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن المسؤولين الإيرانيين فقدوا الاتصال بقاآني خلال تواجده في بيروت، ما أثار تكهنات بشأن استهدافه في إحدى الغارات الإسرائيلية على لبنان، ولكن سرعان ما نفى الحرس الثوري هذه التقارير.

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