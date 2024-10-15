اجتماع أمني رفيع المستوى في كوريا الشمالية لبحث اختراق مسيرات من الجنوب

عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة ما تدعي بيونج يانج أنه اختراق لطائرات مسيرة من كوريا الجنوبية وخطط عسكرية للرد عليها، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء.

وفي الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين، تلقى كيم تقارير حول خطة كوريا الشمالية للتعامل مع "استفزاز العدو الخطير"، بما في ذلك خطة رد الجيش والوضع المتعلق بعمليات الاستخبارات في الجارة الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وزعمت كوريا الشمالية يوم الجمعة أن طائرات مسيرة من كوريا الجنوبية تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية تم رصدها في سماء بيونج يانج ليلا ثلاث مرات هذا الشهر، وهددت بالرد بالقوة إذا تكررت مثل هذه الرحلات. وقال جيش كوريا الشمالية يوم الأحد إنه أمر وحدات المدفعية الأمامية بأن تكون جاهزة تماما لفتح النار.

وفي الاجتماع، وضع كيم خطة لتنفيذ "عمل عسكري فوري" واقترح "مهاما مهمة يجب إنجازها في تشغيل الردع الحربي وممارسة حق الدفاع عن النفس لحماية السيادة الوطنية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية دون الكشف عن التفاصيل.

وقالت الوكالة إن كيم أيضا "أعرب عن موقف سياسي وعسكري حازم" لحزب العمال الحاكم في كوريا وحكومة كوريا الشمالية خلال الاجتماع.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات متصاعدة، حيث حذرت كوريا الشمالية من "كارثة مروعة" إذا أرسلت كوريا الجنوبية المزيد من الطائرات المسيرة فوق عاصمة الشمال.





