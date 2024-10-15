إسرائيل تزعم اغتيال قائد في وحدة سلاح الجو التابعة لحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال المسئول عن منطقة شمال الليطاني في وحدة سلاح الجو التابعة لحزب الله اللبناني خضر العبد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «طائرات حربية أغارت قبل عدة أيام على منطقة النبطية، وقضت على العبد».

وزعم أن «المنطقة التي قادها العبد، مسئولة عن مخططات إطلاق المسيرات والقطع الجوية الانقضاضية نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وقوات الجيش».



ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ عام كامل، لتشمل عدة مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويتزامن ذلك مع عدوان متواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 375 يوما، على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.