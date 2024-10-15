الري: خطة للتعاون مع كينيا في موضوعات المياه

اتفق وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، وإيريك موريسي موجا، وزير المياه والصرف الصحي والري الكيني، على خطة للتعاون بين البلدين من خلال مذكرة تفاهم تشتمل على العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه.

وأكد الدكتور سويلم، خلال لقائه موجا، أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا لاستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكيني في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة للمعنيين بقطاع المياه.

كما أكد وزير الري حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع كينيا في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، فيما أشار موجا لعلاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.

ونوّه بيان لوزارة الري بأن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام ١٩٩٣، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين لحفر ١٨٠ بئرا جوفية.

كما وقعت مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦ لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الري الحديثة في مجال الزراعة).

وسبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا جرى خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.