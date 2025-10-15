مقتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في شمال بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: "أدى انفجار عبوة لاصقة بإطار سيارة صفاء المشهداني الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس محافظة بغداد وهو مرشح الى مجلس النواب إلى مفارقته الحياة بالحال وإصابة ثلاثة اشخاص من أفراد حمايته بجروح خطيرة".

وأوضح المصدر أن "الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء في الطارمية"، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة والتي تتبع إداريا لمحافظة بغداد.

ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر المقبل.

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن "تحالف سيادة" الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

وتُعدّ الانتخابات المقبلة سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 والذي أطاح بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا أغلبيتهم يمثلون أحزابا شيعية أوصلت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى منصبه الحالي، ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".