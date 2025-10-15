أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بالتأهل لكأس العالم 2026

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، منتخب بلاده الأول لكرة القدم والشعب القطري بمناسبة التأهل لكأس العالم 2026.

وقال على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر" سابقا: "ألف مبروك لشعبنا ومنتخبنا الوطني الفوز والتأهل إلى بطولة كأس العالم".

وأضاف: "فخورون بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق في بطولة 2026".

كما قدم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التهنئة للمنتخب القطري وأشاد بالأداء المميز للمنتخب الإماراتي الشقيق.

وقال على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "قدم منتخبنا أداء مشرفا في المباراة أهله لهذا الاستحقاق.. كل التوفيق للعنابي في مشواره القادم".

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، أشاد بإنجاز العنابي، وقال عبر موقع "إكس": "نبارك للأمير ولكم يا أهل قطر تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026.. إنجاز تاريخي يكتبه العنابي بتأهله إلى المونديال، شكرا لكل من ساهم في انجاز هذه المهمة الوطنية".

وتأهل المنتخب القطري، إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي 2 / 1 أمس الثلاثاء في ختام منافسات المجموعة الأولى بالدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.