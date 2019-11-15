القوى العاملة: تحصيل 180 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، نجح فى الحصول على مستحقات المواطن "أ.م .غ" لدى كفيله، بلغت 41 ألفا و600 ريال سعودي، أي ما يوازي 180 ألف جنيه مصري، وكذلك شهادة الخبرة وجواز سفره،

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، اليوم، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بتقديم الدعم والمساعدة لحصول المواطن "ا .م .غ" على كافة مستحقات، حيث كان يعمل إداري بإحدى المدارس الأهلية منذ 11 عاما، وتم إنهاء التعاقد معه منذ 6 أشهر ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

ووجه عثمان رمضان المستشار العمالي القنصلية المصرية بجدة على الفور المواطن المصري برفع دعوى عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، فضلا عن حضوره مع المواطن بالهيئة العليا، وذكر "م .أ" مسئول الإدارة المالية بالمدرسة أنه تم إنهاء التعاقد مع المواطن المصري، وأنه حصل على كافة رواتبه بانتظام.

وأفاد المستشار العمالي بأن مستحقات المواطن المصري تتمثل في رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة وفقا للمادة (84)من نظام العمل، وبعد عدة اتصالات والتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة، قامت الأخيرة بصرف مستحقات المواطن بشيك، وكذا تسليمه جواز سفره.