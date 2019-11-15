شبيبة القبائل الجزائري يضم المهاجم الليبي محمد الطبال

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع محمد الطبال مهاجم نادي الاتحاد الليبي.

وقال شريف ملال، خلال تقديم اللاعب اليوم ، إن الطبال هو أول لاعب يضمه شبيبة القبائل استعداد للانتقالات الشتوية، مؤكدا أن الدولي الليبي بإمكانه تقديم الإضافة للفريق بالنظر للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها، فضلا عن تجربته كلاعب دولي.

ولم يكشف ملال، عن مدة ارتباط الطبال مع شبيبة القبائل، لكن بعض المصادر تحدثت عن عقد مدته ثلاث سنوات.

وتمنى الطبال، التوفيق مع فريقه الجديد، وأن يكون قادرا على تحمل مسؤولية اللعب لفريق بحجم شبيبة القبائل المعروف بألقابه العديدة.

كما تمتى الطبال /26 عاما/ أن يكون عند حسن ظن جماهير شبيبة القبائل، وأن يقود الفريق للتتويج بلقب الدوري الجزائري.

يشار إلى أن شبيبة القبائل يحتل المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الجزائري مناصفة مع مولودية وهران وشبيبة الساورة، بفارق 4 نقاط خلف مولودية الجزائر وشباب بلوزداد المتصدرين.