رئيس أذربيجان يتعهد بحماية الكنائس بإقليم قره باغ بعد استعادة السيطرة عليه

تعهد الرئيس الأذري إلهام علييف، بحماية الكنائس المتواجدة في إقليم (ناغورني قره باغ) بعد استعادة السيطرة عليه.



وذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن تعهد علييف جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي نشر قوات حفظ السلام في المنطقة وتوسطه في توقيع اتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا، لإنهاء قتال دامي دام لستة أسابيع من أجل السيطرة على الإقليم.



وأشارت الشبكة إلى أنه كان من المقرر أن تستعيد أذربيجان مقاطعة (كلبجار) اليوم، إلا أنها وافقت في اللحظات الأخيرة بناء على طلب من أرمينيا حول مد مهلة الانسحاب للقوات الأرمينية والمدنيين حتى 25 نوفمبر الجاري.



وتسيطر قوات عرقية أرمينية على إقليم (ناغورني قره باغ) والأقاليم الكبيرة المجاورة له منذ عام 1994 بعد نهاية حرب انفصالية مع أذربيجان، لكن عاود القتال بين الجانبين في سبتمبر الماضي، وانتهى باتفاق يدعو لسيطرة أذربيجان - ذات الأغلبية المسلمة - على الأقاليم النائية والسماح لها بإبقاء السيطرة على الأجزاء التي استعادتها خلال الحرب الأخيرة في الإقليم المتنازع عليه.



يذكر أن إقليم (ناغورنو كاراباخ) معترف به دوليا على أنه جزء من الأراضي الأذربيجانية، ولكنه يخضع لسيطرة الأرمن منذ عام 1994.