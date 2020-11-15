أثارت واقعة جلسة تصوير عروسين مع اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أثناء عزله بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زعم رواده أن الصور التقطت للنجم داخل فندق العزل الخاص به.





وفي الوقت الذي استنكر البعض تواجد العروسين داخل مكان عزل اللاعب المصري المصاب بكورونا، أعرب آخرين عن دعمهم الشديد ومساندتهم لنجم الكرة المصرية، متمنين له الشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد.



واقعة جلسة التصوير داخل الأماكن المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا ليست الأولى، فقد تكرر احتفال بعض الأزواج بزفافهما داخل أو أمام مستشفيات العزل لأسباب مختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

عروسين يبدءا حياتهما الزوجية من المستشفى

في منتصف يوليو الماضي، فوجئ أهالي أسوان بوقوف سيارة زفة بها عروسين يرتديان كمامة طبية، لينزلا من السيارة مترجلين أمام البوابة الرئيسية لمستشفى أسوان التخصصي المخصص كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد.



ورفع العريس الأربعيني، الذي يعمل أخصائي علاقات عامة بالمستشفى، وعروسته لافتة شكر لجميع العاملين والمتواجدين بالمستشفى، أمام الباب الرئيسي كًتب عليها "نتقدم بكل الشكر والتحية والعرفان للكادر الطبي والإداري وجميع العاملين بمستشقى العزل الطبي بمستشفى أسوان التخصصي، ونتمنى لجميع مرضى فيروس كورونا الشفاء العاجل"، واستقبلهما مجموعة من العاملين والإداريين بالمستشفى وباركا لهما وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.

فوتوسيشن طبيبين داخل العناية المركزة بالمنصورة

وفي نهاية مايو الماضي، نشر طبيبان بالمنصورة 30 صورة تم التقاطها داخل غرفة العمليات فى مستشفى دار الشفاء بالمنصورة، ضمن جلسة تصوير خطوبتهما، وبدا من مجموعة الصور أن الشابين قررا توثيق أجمل لحظاتهما في أكثر مكان مرتبط بحياتهما وهو أروقة المستشفى وغرفها والأجهزة الطبية.



عيد زواج في مستشفى عزل الغربية

وفي منتصف أبريل الماضي، احتفل مستشفى كفر الزيات بعيد زواج محمد عواد وزوجته ياسمين نصر، المحجوزين في المستشفى قادمين من قرية بهتيم بمركز شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا ضمن 45 آخرين من أسرة واحدة، وحرصت الطواقم الطبية بالتنسيق مع إدارة المستشفى على إحضار تورتة وبلالين وتنظيم احتفال صغير للزوجين بمناسبة عيد زواجهما.

