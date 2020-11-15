أهدى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، أغنية للشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات بمناسبة زواج ابنته، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه بموقع "تويتر" أغنية بعنوان "بنت أبوها"، من كلماته، وغناء راشد الماجد، وألحان نواف عبدالله، وأهداها للشيخ طحنون بن زايد.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ: "إهداء لأخي الكبير سمو الشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج بنتي الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد".

وأَضاف: "جعل الله أيامكم في بلدي الإمارات الغالية كلها أفراح ومسرة. من سعودي بقلب إماراتي".