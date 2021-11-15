حبس مسجل خطر تخصص في سرقة المساكن بالعجوزة

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مسجل خطر تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، بدائرة قسم شرطة العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت معلومات قد وردت إلي الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بإرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة، أمكن ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وبإرشاده ضبط المسروقات، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.