 أمريكا وحلفاؤها يبحثون سبل الرد إذا تحركت روسيا ضد أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

أمريكا وحلفاؤها يبحثون سبل الرد إذا تحركت روسيا ضد أوكرانيا

بوتين
بوتين
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:47 م
تبحث الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين حاليا الردود المحتملة إذا اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أية إجراءات عسكرية ضد أوكرانيا، ومن بينها فرض عقوبات جديدة على موسكو وتقديم المزيد من المساعدات الأمنية لكييف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وأثار كبار المسؤولين الأمريكيين فكرة اتخاذ حزمة من التدابير في المباحثات التي دارت على مدار الأسبوع الماضي مع نظرائهم الأوروبيين، حيث أبلغوهم بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل بالفعل على إعداد قائمة من الخيارات لمواجهة التحركات المحتملة من قبل روسيا، حسبما أفاد أشخاص مطلعين على تلك المباحثات.

وقالت بلومبرج إن التخطيط لا يزال في مرحلة مبكرة حتى داخل الولايات المتحدة ، وإنه يتطلب المزيد من المباحثات قبل السعي للحصول على دعم من بلدان أخرى.

ولكن ذلك يأتي بعد أن حذر المسؤولون الأمريكيون من أن روسيا قد تدرس القيام بغزو محتمل لأوكرانيا مع تصاعد التوترات بين موسكو والاتحاد الأوروبي حول كل شيء بدءا من مسألة المهاجرين إلى إمدادات الطاقة. فيما ينفي الكرملين أي نية لديه من هذا القبيل.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك