الأقباط يواصلون احتفالاتهم بدير مارجرجس الرزيقات بالأقصر

واصل المئات من الأقباط التوافد على دير مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر تزامناً مع اليوم الخامس، لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس الروماني بمدينة اللد في فلسطين، والتي تنتهي في غداً الموافق 16 نوفمبر.

وترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتي تعرف بإسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وحرص الزوار على حضور زفة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس، وهي من أهم المراسم التى يحرص عليها الأقباط فى هذه المناسبة، إذ يظهر الأباء الأساقفة والقساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين، ويأتى من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح الدينية الخاصة بتلك الطقوس.

وكان قد أعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال، كما تم التنبيه على الزوار باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.