زيادة الانبعاثات في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يورستات"، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 3٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.



ووصلت انبعاثات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى، 905 مليارات طن من مكافئات غاز ثاني أكسيد الكربون في الربع الثاني من عام 2022 ، ارتفاعا من 886 مليار طن في الربع المقابل من عام 2021 و 742 مليار طن في عام 2020 عندما ضربت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التكتل للمرة الأولى.



يشار إلى أن مكافئات غاز ثاني أكسيد الكربون هي مقياس لمقارنة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المختلفة على أساس إمكاناتها في الاحترار العالمي مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



يشار إلى أن الانبعاثات انخفضت بشكل عام خلال ذروة تفشي الجائحة بسبب عمليات الإغلاق التي حدت من السفر والأنشطة التجارية.



والقطاعات الاقتصادية المسؤولة عن الزيادة الأخيرة في الانبعاثات هي النقل والتخزين (+22٪) ، تليها إمدادات الكهرباء والغاز (+19٪) ثم الخدمات (+6 ٪).



وكان القطاعان الوحيدان اللذان أظهرا تناقصا في الانبعاثات هما الأسر المعيشية (-8 %) والزراعة (-1 %).



وأشار يوروستات إلى أن الصناعات المسؤولة عن معظم الانبعاثات الضارة بالمناخ في الاتحاد الأوروبي هي الصناعات التحويلية، بحصة قدرها 23٪ من إجمالي انبعاثات التكتل، تليها إمدادات الكهرباء والغاز (19٪) ثم الأسر (17 %).