واشنطن تدين القصف الروسي للبنية التحتية الأوكرانية بالتزامن مع قمة العشرين

أدانت الحكومة الأمريكية موجة من الضربات الصاروخية الروسية على مدن وبنية تحيتة في مختلف أنحاء أوكرانيا، بالتزامن مع اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية لإجراء محادثات هيمنت عليها الحرب.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أوكرانيا، والتي يبدو أنها ضربت مباني سكنية في كييف ومواقع أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد".

وتابع "في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في مجموعة العشرين في بالي لمناقشة قضايا لها أهمية كبيرة لحياة ومعيشة الناس في مختلف أنحاء العالم، تهدد روسيا مجددا حياة الناس وتدمر البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا".

وأضاف أن هذه الهجمات تزيد فقط من مخاوف القوى الاقتصادية الكبرى بشأن التأثيرات المزعوعة للاستقرار والخاصة بالحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستمرة منذ نحو تسعة أشهر.

وربما تكون الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، هي أكبر هجمات على البنية التحتية للطاقة منذ بدء الحرب، وفقا لكييف.

وقال يوري اهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتليفزيون الوطني "تم إطلاق نحو 100 صاروخ على الأراضي الأوكرانية".