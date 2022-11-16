ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تمديد وقف تشغيل محطة أمريكية رئيسية للغاز المسال

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من إحدى محطات الإسالة الرئيسية في الولايات المتحدة وظهور أولى مؤشرات الطقس البارد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية ارتفعت اليوم بنسبة 2ر9% بعد ارتفاعها أمس بنسبة 16%، مشيرة إلى احتمال تمديد فترة توقف تشغيل محطة "فري بورت" للغاز الطبيعي المسال في تكساس والتي بدأت في يونيو الماضي، مع تزايد المنافسة العالمية على شراء الإمدادات المطلوبة بشدة قبل دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

ويأتي ذلك فيما تشير توقعات الأرصاد إلى تراجع درجات الحرارة في العديد من مناطق القارة الأوروبية خلال الأسبوع الحالي وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع زيادة الطلب على التدفئة.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي خلال الأسابيع الماضية في ظل الطقس الأدفأ من المعتاد، وتأخر بدء موسم التدفئة، وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال. ورغم امتلاء مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة كبيرة قبل حلول موسم الشتاء، فلا يمكن اعتبار أزمة الطاقة الطاحنة التي ضربت أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي قد انتهت.

وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 13% خلال تعاملات اليوم إلى 10ر124 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين ارتفع الغاز البريطاني بنسبة 6ر9% اليوم.