القوات الروسية تضغط لطرد الوحدات الأوكرانية من مواقعها حول دونيتسك

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تضغط لطرد الوحدات الأوكرانية من مواقعها حول مدينة دونيتسك الكبيرة بالعديد من الهجمات.



ووقعت 57 معركة على طول الجبهة بأكملها يوم الثلاثاء، حسبما قال الجيش في المساء. وكانت أوكرانيا قد صدت 18 هجوما بمفردها بالقرب من بلدتي مارينكا ونوفوميخايليفكا إلى الغرب من دونيتسك.



وأضاف أنه تم صد 15 هجوما آخر حول بلدة أفدييفكا شمالي دونيتسك.



ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.



وتخضع دونيتسك، مركز الفحم والصلب في شرق أوكرانيا في منطقة دونباس، للاحتلال الروسي منذ عام 2014. ومنذ ذلك الحين، أصبح خط الجبهة قريبا من المدينة، حيث يحتفظ الجيش الأوكراني بمواقع شديدة التحصين هناك.



نتيجة لذلك، بالكاد تغير خط المواجهة حتى بعد الغزو الروسي واسع النطاق الذي بدأ في فبراير 2022.



وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الجيش الروسي هجماته في منطقة دونيتسك.