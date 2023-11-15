واشنطن توافق على بيع صواريخ (إس إم – 6) الاعتراضية لكوريا الجنوبية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لصواريخ ستاندرد ميسيل 6 (إس إم -6) الاعتراضية المحمولة على متن السفن والمعدات ذات الصلة للمساعدة على تحسين القدرات الأمنية للحليف الآسيوي.



وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عن البيع العسكري الأجنبي المحتمل من حكومة إلى حكومة والذي تقدر تكلفته بـ 650 مليون دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.



وقدمت حكومة كوريا الجنوبية طلبا لشراء ما يصل إلى 38 صاروخا من طراز (إس إم – 6 بلوك آي)، وعبوات نظام الإطلاق العمودي، ومساعدات التدريب وغيرها من المعدات ذات الصلة، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.



وقالت الوكالة في بيان صحفي: "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وأضافت أن "البيع المقترح سيحسن قدرة جمهورية كوريا (الجنوبية) على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية مع زيادة تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".