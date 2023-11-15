شولتس يتوقع استمرار الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا لفترة طويلة

أشارت تقديرات المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن إجراءات الرقابة التي تطبقها بلاده منذ أكتوبر الماضي على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، ستستمر على مدار فترة طويلة للغاية.

وخلال استجواب في البرلمان، قال شولتس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية تلقت دعما من الولايات "لتطبيق إجراءات رقابة شاملة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا في الفترة التالية ولفترة طويلة للغاية، وفي بعض الأحيان سيتم ذلك بالتعاون مع هذه الولايات على أراضيها".

وأضاف شولتس أن هذه الإجراءات بالإضافة إلى إجراءات أخرى واسعة النطاق تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى ألمانيا.

كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أخطرت المفوضية الأوروبية مساء أمس الثلاثاء بأن ألمانيا ستمدد اعتبارا من اليوم الرقابة الثابتة على حدودها مع بولندا والتشيك وسويسرا لمدة 20 يوما أخرى.

وقال شولتس إنه يفترض أن تطبيق بطاقة الدفع بالنسبة لطالبي اللجوء سيدخل حيز التنفيذ قريبا؛ وكان شولتس اتفق على تطبيق هذه البطاقة خلال لقائه مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ 16 في السادس من الشهر الجاري، مضيفا أنه سمع من بعض مقدمي الخدمات أنهم مستعدون لتوفير مثل هذه الخدمة "ولهذا السبب فإن الأمر سيسير سريعا على الأرجح".

وتابع شولتس أنه سمع خلال اجتماعه مع رؤساء حكومات الولايات أنهم عازمون على تطبيق مثل هذه البطاقة.

ومن المنتظر أن يحصل طالبو اللجوء مستقبلا على جزء على الأقل من الإعانات المخصصة لهم في صورة رصيد على بطاقة دفع، وذلك لمنع هؤلاء الأشخاص من تحويل أموال الإعانات إلى أوطانهم.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأنه سيكون من الجيد إذا أمكن هذا العام مناقشة مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء لتحسين إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوطانهم، وقال إن "الكثير من هذا الأمر كان يمكن القيام به منذ سنوات عديدة".