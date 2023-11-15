سمير فرج ردا على مزاعم إسرائيلية: مصر لم تنتهك أية اتفاقية مع أية دولة

ردّ اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على مزاعم تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، ونقله موقع "روسيا اليوم"، والذي جاء فيه: "إن تل أبيب مُطالبة بتهديد مصر إذا لزم الأمر، وعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات".

وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: "إسرائيل لا تريد أن تكون مصر قوة عظمى في المنطقة بجيشها وتسليحها برا وبحرا وجوا"، مؤكدا أن مصر لم تنتهك أية اتفاقية مع أية دولة، وبشكل خاص اتفاقية كامب ديفيد.

ولفت إلى اتفاق الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عدة أشهر على وصول القوات المسلحة المصرية إلى خط الحدود، مردفا: "اليوم القوات المصرية موجودة ولها 100 دبابة في هذه المنطقة، إلى جانب وجود قوات جوية بمطار العريش، وهو ما يقلق الإسرائيليين".

وأوضح أن مصر لم تخترق اتفاقية السلام مع تل أبيب، مؤكدا أن وجود قوات الجيش المصري عند خط الحدود يسبب قلق لتل أبيب.

وتابع: "القوة العسكرية المصرية رشيدة، وفي نفس الوقت الجيش قوي وقادر على الردع وتأمين الحدود والاستثمارات وأي تهديد للأمن القومي المصري".