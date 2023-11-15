الجيش الإسرائيلي يطالب المدنيين في عدد من أحياء غزة على التحرك جنوبا

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حث الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المدنيين في عدد من الأحياء بغزة، على الإخلاء.

وكتب متحدث باسم الجيش باللغة العربية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه يجب على السكان الفرار إلى "المنطقة الإنسانية" الواقعة في جنوب قطاع غزة الساحلي، بحلول الساعة الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش)، حفاظا على سلامتهم.

كما ذكر المتحدث مخيم جباليا للاجئين، ونشر خريطة توضح طريق الهروب.

وحدد المتحدث اسم اثنين من أحياء غزة، من المقرر أن يشهدا هدنة إنسانية لأعمال القتال خلال فترة النهار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه من الممكن لجميع المدنيين الذين تمنعهم حركة حماس من الفرار، الاتصال بالجيش الإسرائيلي عبر الهاتف أو عبر منصة "تليجرام".

وتدعو إسرائيل منذ أسابيع، المدنيين في مدينة غزة والمناطق الشمالية الأخرى، إلى الانتقال إلى جنوب القطاع الساحلي المغلق حفاظا على سلامتهم.