استقالة 3 أعضاء من حزب العمال البريطاني احتجاجا على موقف زعيمه من التصعيد في غزة

استقال ثلاثة وزراء في ما يعرف بـ«حكومة الظل» في حزب العمال البريطاني؛ احتجاجًا على موقف زعيم الحزب السير كير ستارمر، من التصعيد في غزة.

ونقلت صحيفة «تليجراف» البريطانية، عن وزيرة تفويض حكومة الظل باولا باركر، ووزير صادرات الظل أفضل خان، ووزيرة الظل للمرأة والمساواة ياسمين قريشي، أنهم سيدعمون تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى هدنة في القطاع المحاصر.

وقال «خان» إن «إسرائيل تجاوزت كل خط أحمر يمكن تصوره عندما قصفت غزة».

من جانبها، أوضحت «قريشي» إنها تدعم وقف إطلاق النار؛ لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء المعاناة الإنسانية. في حين نوهت «باركر» أنه «لا ينبغي منح إسرائيل شيكًا على بياض».

وأشار وزير الداخلية في حكومة الظل ناز شاه، ووزيرة التعليم في حكومة الظل هيلين هايز، أيضًا إلى أنهما سيدعمان تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.

كما تعهد عمران حسين، النائب عن برادفورد إيست، الذي استقال من منصب وزير الظل الأسبوع الماضي، بالتصويت لصالح تعديل وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن حزب العمال من المتوقع أن يطرح تعديلا على خطاب الملك «لإعادة تأكيد» موقفه بشأن الصراع في الشرق الأوسط، في حين حث الحزب الوطني الاسكتلندي النواب على المطالبة بوقف إطلاق النار.

وقال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين، إن البرلمان عليه إظهار القيادة الأخلاقية، والتصويت لصالح دعم الوقف الفوري للأعمال العدائية.

من جانبه، قال حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر، إنه «لن يشارك» في التعديل الذي طرحه الحزب الوطني الاسكتلندي على خطاب الملك، لكنه سيسعى إلى تقديم اقتراح خاص به لمعالجة المخاوف على جانبي الصراع في الشرق الأوسط.