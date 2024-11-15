الزمالك يخسر ودية النصر الليبي بثنائية

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خسر فريق الزمالك بثنائية نظيفة أمام نظيره الليبي في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين لاعب النصر السابق.

وجاءت المباراة بناء على دعوة من الجانب الليبي حيث كانت بعثة الزمالك قد سافرت الأربعاء.

وجاء سيناريو المباراة حماسياً منذ البداية رغم كونها ودية حيث تقدم الفريق الليبي بهدف في الثواني الأولى مستغلا خطأ دفاعيا، وظل الزمالك في رحلة البحث عن التعديل.

ونجح الغيني جيفرسون كوستا في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ليعود بالزمالك إلى نقطة الصفر.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الليبي أفضليته وسجل الهدف الثاني الذي حسم به النتيجة.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.