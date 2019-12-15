لاعب السد : الهدف الثالث قتل حظوظنا في التعادل مع مونتيري في مونديال الأندية

أكد عبد الكريم حسن لاعب السد القطري أن الهدف الثالث الذي سجله فريق مونتيري المكسيكي كان قاتلا وتسبب في تقليص حظوظ فريقه في التعادل واللجوء للوقت الإضافي ،خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم

وخسر السد القطري أمام مونتيري المكسيكي 2 / 3، ليفقد فرصة التأهل إلى الدور قبل النهائي، ويكتفي بمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث .

وقال عبد الكريم أن فريقه كان قادرا على تحقيق نتيجة افضل في مباراة مونتيري ،بل والتأهل الى الدور نصف النهائي لولا الأخطاء الدفاعية التي حدثت خلال المباراة والتي منحت الفوز للفريق المكسيكي .

وأضاف :"الأخطاء التي ارتكبناها أثرت على نتيجة المباراة وأعتقد أننا قدمنا الكثير من الهدايا للمنافس ،وبشكل عام كنا أفضل من مونتيري لكن قدر الله ما شاء فعل".

وتابع عبد الكريم قائلا : “كنا قاب قوسين أو أدني من إدراك التعادل ،لكن الهدف الثالث كان قاسيا وفي توقيت صعب للغاية ،ورغم ذلك فقد حاولنا العودة امام الفريق المكسيكي الذي لم يكن سهلا بالمرة لكننا للأسف لم نستطع تحقيق التعادل والعودة في المباراة لاسيما وأن المباراة كانت في الدقائق الأخيرة ."