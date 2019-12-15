محافظ المنيا يوافق علي اعتماد 3 ملايين جنيه لصيانة وإصلاح كوبري المنصورة

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم من "نشاط كباري" للمشروعات المركزية بخطة العام المالي 2019/2020.

ووجه «القاضي» مديرية الطرق والنقل بالمنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقتٍ ممكن تيسيرًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، أعلنت عن إغلاق كوبرى المنصورة القديم نظرًا لإجراء أعمال صيانة بصفة مؤقتة، حفاظًا على سلامة المواطنين لحين الانتهاء من العمل، علمًا بأنه سيتم استخدام طريق كوبري المنصورة الجديد كبديل في الوقت الحالي.