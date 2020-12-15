 رئيس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية يدين اغتيال نائب حاكم كابول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية يدين اغتيال نائب حاكم كابول

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:45 م

أدان رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله الهجوم الذي استهدف اليوم الثلاثاء نائب حاكم كابول محبوب الله محبي والذي أسفر عن مصرعه هو وسكرتيره الخاص، وإصابة إثنين من حراسه الشخصيين جراء التفجير الذي وقع بمنطقة "ماكرورايان" في العاصمة الأفغانية .

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان قد أعلن اليوم /الثلاثاء/ - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الهجوم وقع بانفجار قنبلة كانت مثبتة بسيارة مدرعة تابعة لنائب حاكم كابول.

وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية إن زيادة الهجمات تعد عدوا واضحا لعملية السلام الأفغانية.

 


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