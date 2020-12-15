تختتم بعد غدا الخميس، فعاليات الدورة الـ13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذي أقيم على مدار أسبوعين، برعاية من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويكرم الملتقى خلال الدورة الحالية الفنان التشكيلى الدكتور مصطفى عبد المعطي أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وذلك تقديرا لرحلة عطاء طويلة امتدت لأكثر من نصف قرن في مجال الفنون التشكيلية.

وحصل عبد المعطى على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير عام 1962، كما حصل على درجة الأستاذية في الفنون من أكاديمية سان فرناندو بمدريد عام 1977، وشغل العديد من المناصب منها وكيل وزارة الثقافة والمشرف العام على المركز القومى للفنون والآداب (المركز القومى للفنون التشكيلية فيما بعد) عام 1980 حتى 1988، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما عام 1988 وحتى عام 1996.

وأنشأ قاعة النيل 1984، بينالي القاهرة الدولي (1984)، جناح مصر بمتحف تيتوجراد، مجمع محمود سعيد للمتاحف، متحف الفن الحديث بالقاهرة (1985)، تجهيز دار النسجيات بحلوان، كما نظم العديد من المسابقات الفنية السنوية منها: مسابقة مختار في النحت، مسابقة تصوير الموضوعات المتعددة، حصل علي جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2001.

له العديد من المعارض داخل مصر وخارجها منها ايطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بلغاريا، أسبانيا والكويت.

الجدير الذكر أن الدورة الـ 13 من الملتقي يشارك فيها الفنانين المصريين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب : عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.