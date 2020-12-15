إندونيسيا تنفي تقارير حول إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

نفت إندونيسيا اليوم الثلاثاء تقارير أوردتها وسائل الاعلام الإسرائيلية بإنها تجري مباحثات متقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.



كانت صحيفة جيروزاليم بوست قد نقلت أمس الاثنين عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن" عمان وإندونيسيا قد تكونا الدولتين المقبلتين اللتين سوف تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايز سيا " في الوقت الحالي، لا توجد أي خطة لإقامة علاقات مع إسرائيل".



وأضاف" نحن ملزمون بالدستور بدعم الفلسطينيين وتحريرهم من الاحتلال".



وقالت جيروزاليم إن" المباحثات تطورت" مع إندونيسيا، ويمكن الاعلان عن تطبيع العلاقات قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.



ووصف المتحدث هذه الانباء بأنها" تثير الحيرة."



وأضاف" لا يجري أي من مسؤولينا أي مباحثات مع الاسرائيليين".