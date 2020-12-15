إطلاق أولى فعاليات تدريبات مودة للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن

شهد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد اليوم /الثلاثاء/ إطلاق أولى فعاليات تدريبات مبادرة "مودة" للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن، واللائي تم تجهيزهن من خلال مبادرة "دكان الفرحة" التي ينفذها صندوق تحيا مصر، حيث سيتم تدريب 120 متدربا من خلال ورشتي عمل، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.



ومودّة" هي مبادرة قومية، تسعى من خلال فريق كبير من أهم الخبراء والمؤثرين والشخصيات العامة في مصر، إلى الحفاظ على كيان ناجح للأسرة المصرية.



ومن المستهدف تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الجاري بمحافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والفيوم، لإجمالي 240 متدربا مع الحرص على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بتلك اللقاءات التدريبية.



وتستند التدريبات إلى المحتوى العلمي الذي سبق وأن تم القيام بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم تناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة.



وينقسم التدريب إلى ثلاث جلسات: تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية، والأبعاد الشرعية للحياة الزوجية، والجوانب الصحية في الحياة الأسرية وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وقام بتقديم الجلسات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وخبراء الصحة الإنجابية.