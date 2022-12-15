 الأهلي يبدأ اجراءاته القانونية لشطب عضوية مجدي عبدالغني ومصطفى يونس - بوابة الشروق
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الأهلي يبدأ اجراءاته القانونية لشطب عضوية مجدي عبدالغني ومصطفى يونس

خالد الإتربي
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 1:00 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 1:00 ص

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدء الإجراءات القانونية لشطب عضويتى كل من مصطفي يونس ومجدي عبدالغني طبقا للائحة الأساسية للنادي.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد عقد اجتماعا مساء الأربعاء وقرر شطب عضويتي الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي وكذلك هنا حمزة نجمة الكرة الطائرة السابقة بالنادي و     ذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية لذلك.
وطبقا للائحة الأهلي يتوجب عرض شطب مصطفي يونس ومجدى عبدالغنى على جدول أعمال أقرب جمعية العمومية للنادي لتوافق على القرار ، وفي حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية سيتم تفويض مجلس إدارة النادي في هذه القرارات.


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