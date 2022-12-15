 بوتين: سنحارب العقوبات بتوجيه التعاون التجاري إلى شركاء جدد - بوابة الشروق
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بوتين: سنحارب العقوبات بتوجيه التعاون التجاري إلى شركاء جدد

وكالات
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 8:00 م | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 8:00 م
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية.

وفي خطاب له حول الوضع الاقتصادي في البلاد، وعد بوتين الشعب الروسي بالاستمرار في زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في وقت يتسبب الإنفاق على الحرب في أوكرانيا في تقليص الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح الرئيس الروسي أن عملة بلاده، الروبل، أصبحت أحد أقوى العملات في العالم في عام 2022، مشيرا إلى أن التحول إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي هو أحد الأسباب.

وقال بوتين إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصاديا.

وقال: "سنتخلص من القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية والمالية، دعوني أذكركم بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط التنمية العالمية، لكننا لن نسلك طريق العزلة الذاتية أبدا".

وأضاف: "على العكس من ذلك، نعمل حاليا على توسيع التعاون مع كل من له مصلحة في ذلك وسوف نستمر في ذلك".

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