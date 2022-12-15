غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية يوم 26 ديسمبر الجاري

تعقد الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ورئيس الجمعية العمومية، اجتماعها يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري بفندق سفير القاهرة بالدقي.

وبدوره، قال أحمد الناظر الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الغرفة تؤكد أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم وفي نفس المكان ويكون الأجتماع صحيحا بمن حضر.

وأضاف الأمين العام للغرفة، أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للغرفة، يتضمن عدة بنود منها النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، حول نشاط الغرفة ومجلس الإدارة عن عام 2022، والموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2021/2022، والموازنة التقديرية لعام 2022/2023.

وأشار الناظر، إلى أن لجنة تسيير الأعمال برئاسة الأستاذ عادل المصري، وأعضاء الجمعية العمومية، ستستمع إلى عرض ملخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة عن السنة المالية 2020/2021، والسنة المالية 2021/2022.

وحول أحقية حضور الجمعية العمومية، أوضح أنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة لجميع الأعضاء الساري تراخيص منشآتهم (الصادرة من وزارة السياحة) حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط سداد الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية للغرفة حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 25 ديسمبر الجاري، بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة.

وأكد الناظر، أنه تطبيقا لأحكام قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية [المادة 5]، يُمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني لها المعتمد لدى وزارة السياحة، وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسؤول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة.

وأوضح الأمين العام للغرفة، أنه يتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل (واحد) للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الغرفة على استعداد تام لتلقي إية تساؤلات أو استفسارات من قبل أعضاء الغرفة لطرحها في فعاليات الجمعية العمومية حالة الرغبة في توجيه أي استفسارات لمجلس الإدارة بشأن عناصر تقرير مجلس الإدارة أو الميزانية، وحرصاً على وقت الجمعية العمومية، والموافاة بالاستفسارات بشكل كامل وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 3 أيام، وسيتم موافاة أعضاء الجمعية العمومية بالرد على الإستفسارات مكتوبة أثناء إنعقاد الجمعية العمومية، ويتم إرسال الاستفسارات كتابة باسم رئيس مجلس الإدارة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني info@cte-egypt.org، أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022.