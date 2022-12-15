البورصة تكسب أكثر من 2% هذا الأسبوع

كسبت البورصة المصرية هذا الأسبوع أكثر من 2%، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.04%.



وأغلقت البورصة المصرية، اليوم الخميس، على انخفاض ملحوظ، بعد جلسات من المكاسب الملحوظة أيضا، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.5%، ووصل إلى مستوى 15142 نقطة.



وواصل المؤشر الصعود في جلسة الأربعاء (+1.5%)، وأغلق عند اعلي مستوي في الجلسة 15,378 نقطة.



وصل المؤشر لأعلى مستوياته منذ 2019، مع تسجيل زيادة كبيرة في أحجام التداول. وما يزال أمامه مزيدًا من المستهدفات الصاعدة.



وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى المقاومة القادم عند 15,500 نقطة. وكسره سيمهد الطريق إلى 16,000 نقطة.. يقف مستوى الدعم الأول عند 14,700 نقطة، ويليه مستوى حماية الأرباح على المدى القصير 14,270 نقطة، وننصح المتداول على المدى القصير بانتقاء الأسهم الافضل اداء، مع استخدام أقل مستوى في الجلسة الماضية لحماية الأرباح وذلك تبعًا لكل سهم على حدة".