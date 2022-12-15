35 عرضًا مسرحيًا في القائمة الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان مسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري،عن اختيار 35 عرضا مسرحيا في القائمة الطويلة للعروض المشاركة في الدورة السابعة من المهرجان، المقرر انعقاده في محافظة قنا خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس القادم.

وقال هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس المهرجان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم اختيار 35 عرضا مسرحيا في القائمة الطويلة للعروض من إجمالي 350 عرضا مسرحيا تقدموا من 5 قارات للمشاركة في الدورة السابعة من المهرجان هذا العام.

وكشف الهواري عن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان وهي "عوين "و"قصاصات ورق"،"وجع الأحلام"،"شفيقة ومتولي" من مصر، و"المفارقة" من بولندا، و"عرس الدم " و"أوفيليا فيجتيرانو" من إسبانيا، و"زوجة الخباز" من فرنسا، و"عندما يكون قوس قزح كافي" من الهند، و"الوهم" من إيطاليا، و"لأجلي" من كوريا الجنوبية، و"حالة خاصة" و"مشاعر" من تونس، و"تراك A4" و"توحش" من العراق، و"راجع" من فلسطين، و"ليلة الانحوته" من الأردن، و"دبليو سي" من المغرب، و"حكاية المحطات" من سلطنة عمان، و"الإلهه غير ملامة" من غانا، و"مافا" من نيجيريا.

وفيما يخص العروض المشاركة في برنامج مسرح الشارع، عرض " حكايات مصرية" من مصر، و"سأموت في المنفى" من فلسطين، "الموت في فصول الأربعة "المانيا / السويد /كندا / كوردستان العراق، و"مكاريو يموت جوعا" من المكسيك / إسبانيا، و"فئران السلطان" السودان، و"الشيخ بنتالوني والعرائس" من الجزائر، و"بلا حدود" من كردستان العراق، و"ابو كاليبس" تونس.

كما يشارك في برنامج الحكي عرض "حكاية وعباية" من فلسطين، ومسرحية "جنات" من تونس، ومسرحية "المقامة الواسطية" من العراق ، و"المصطبة" و"مغامرات إيمى وتربو" مصر.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تقام هذا العام في محافظة قنا خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس القادم، برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة "مصر الخير" والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية ودار حابي للنشر، وبرئاسة الناقد هيثم الهواري، ويدير المهرجان الكاتب المسرحي بكري عبد الحميد.