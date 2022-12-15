ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة 9ر2 % مقارنة بنظيره من العام الماضي نوفمبر 2021.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة +7ر4 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة +5ر3 %.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في بيان لها اليوم الخميس" إن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر نوفمبر، بعد زيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 7ر15% ".

وكان الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5ر1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر بنسبة 1ر0%، حيث زادت أسعار الإيجار المدفوع للساكن بنسبة 1.6%، بينما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 7ر0%.

وشهدت أسعار المستهلك في السعودية ارتفاعاً لخمسة أشهر متتالية حتى شهر سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021، مدفوعة بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، وإيجارات المساكن، إلا أنها عادت للتباطؤ في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 8ر8% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من الأنشطة النفطية بنسبة 2ر14%، ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6%.