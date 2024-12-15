غارة أمريكية بريطانية تستهدف مواقع حوثية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة

استهدفت غارة جوية نفذتها قوات أمريكية وبريطانية، اليوم، مواقع تابعة لجماعة الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام يمنية، أفادت مصادر ميدانية أن الغارة تركزت على أهداف عسكرية في مناطق سيطرة الحوثي، ما أدى إلى تدمير عدد من المعدات والآليات العسكرية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وبحسب شهود عيان، دوى انفجار عنيف في المنطقة، أعقبه تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، ولم ترد حتى الآن أي تصريحات رسمية من الجماعة حول الغارة أو الخسائر التي لحقت بها.