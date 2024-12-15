تفاصيل الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

ويشارك في هذه الدورة 217 فيلما من 21 دولة، من بينها 56 فيلما تتنافس على جوائز المهرجان، عبر 4 مسابقات رسمية، هي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

وتتواجد السينما المصرية بـ 5 أفلام في الدورة الجديدة، هي: "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و"أحلى من الأرض" و"مانجو" بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و"رفعت عيني للسماء" بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، بالإضافة إلى فيلم "لفين؟" بقسم قرطاج للسينما الواعدة غير التنافسي.

وتتضمن لجان تحكيم المهرجان نخبة من صناع السينما والفنانين، إذ تتألف لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية من المخرج هاني أبو أسعد (فلسطين)، والمنتجة ماريان خوري (مصر)، والممثلة إليان أميهير (رواندا)، والمخرجة سلمى بكار (تونس)، والمنتج بيدرو بيمنتا (موزمبيق)، والناقد بابا ديوب (السنغال)، والناقد إبراهيم العريس (لبنان).

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، فتجمع كلا من المنتجة درة بوشوشة (تونس)، والمخرجة أمل رمسيس (مصر)، والمخرج محمد سعيد أوما (جزر القمر)، والمنتج عمر سال (السنغال)، والمخرجة أسماء المدير (المغرب).

فيما تشكلت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوطنية من الناقد سعيد أولاد خليفة (الجزائر)، الصحفية هدى إبراهيم (لبنان)، والناقد أوليفييه بارلي (فرنسا)، والصحفية سعاد بن سلمان (تونس)، والناقد سليم البيك (فلسطين).

وتضم لجنة تحكيم مسابقة قرطاج للسينما الواعدة المخرج عبد السلام الحاج (الأردن)، وعلاء الدين أبو طالب (تونس)، وإدواردو غيو (إسبانيا).

ويحتفي المهرجان في دورته الـ35، بالسينما الأردنية والسينما السنغالية ضمن قسم "تحت المجهر"، إذ سيحظى الجمهور بمتابعة 12 فيلما أردنيا، و14 فيلما سنغاليا على مدار أيامه.

كما استحدث المهرجان برنامجا خاصا عن فلسطين بعنوان "فلسطين في قلب الشارع"، والذي يعرض 19 فيلما، تبرز صمود وعزيمة الشعب الفلسطيني، وتاريخه النضالي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ويواصل المهرجان تجربته في السجون التونسية بعرض 7 أفلام في ولايات مختلفة، بحضور صناعها من مختصين في الإنتاج، والإخراج، والتمثيل.

ويكرم المهرجان هذا العام، مجموعة من الأسماء البارزة في عالم السينما، وهم الناقد التونسي الراحل خميس الخياطي، والفنان التونسي الراحل فتحي الهداوي، والمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، والمخرج السنغالي أباباكار سامب مكارام.

ويعقد المهرجان جلسات حوارية مع عدد من صناع السينما، من بينهم المخرج الجزائري مرزاق علواش، والمخرج الإيراني محسن مخملباف، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد.