وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عاما

تُوفِّي الفنان نبيل الحلفاوي منذ قليل عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا بسبب مشاكل في الصدر، نُقل على أثرها إلى المستشفى.

وكانت الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي قد تدهورت منذ أيام، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة.

فيلم "تسليم أهالي" هو آخر أعمال نبيل الحلفاوي، الذي عُرض عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذي قامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد، وشارك في البطولة بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.